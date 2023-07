FOTO - Instagram: Scamacca si allena da solo a attende con ansia novità dal mercato

Gianluca Scamacca è sempre più lontano dal West Ham. L'attaccante non ha preso parte all'ultima amichevole degli Hammers e nel frattempo, come dimostra sul suo account Instagram, si allena a casa in solitaria. L'ex Sassuolo ha postato una foto con l’emoji dell’orologio, segno dell’attesa di news dal mercato. Al momento manca l'accordo tra Roma e West Ham nonostante la grande voglia del giocatore di tornare a vestire la maglia giallorossa.