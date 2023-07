FOTO - Instagram: relax insieme a Di Maria per Dybala

Dopo il matrimonio di Joaquin Correa in Toscana, Paulo Dybala, in attesa della ripresa dei lavori con la Roma, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. In compagnia del calciatore giallorosso c'è Angel Di Maria, svincolato dopo l'esperienza juventina. El Fideo infatti ha pubblicato una foto sui i social in compagnia di Dybala con scritto: "Un pò di Joya"