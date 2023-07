FOTO e VIDEO - Trigoria, Mourinho Special One: invita alcuni bambini ad assistere all'allenamento

José Mourinho Special One anche fuori dal campo: come mostra la Roma con un video su Instagram, oggi l'allenatore giallorosso ha invitato alcuni bambini presenti all'esterno del "Fulvio Bernardini" ad entrare in campo per assistere all'allenamento odierno della squadra. I giovani tifosi, visibilmente emozionati e felici, hanno seguito Mourinho all'interno del centro sportivo scattando con lui anche alcune foto.