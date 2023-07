FOTO - Dybala posa con la maglia del Jedinstvo Ub, la prima squadra di Matic: "Siamo pronti per un altro acquisto?"

I continui siparietti social tra Paulo Dybala e Nemanja Matic hanno reso divertente il ritiro pre-campionato della Roma. La Joya oggi ha deciso di "stuzzicare" il centrocampista serbo indossando la maglia del Jedinstvo Ub, la prima squadra nella carriera di Matic in cui ha mosso i primi passi dal 2003 al 2005. Sul proprio profilo Instagram il club serbo ha pubblicato la foto di Dybala con questa divertente descrizione: "Siamo pronti per un altro acquisto? Paulo Dybala con il Jedinstvo". Non è mancato il 'like' del compagno di squadra.