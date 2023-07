FOTO - Dybala incontra il tennista Carlos Alcaraz dopo la vittoria di Wimbledon

Oggi pomeriggio si è tenuto il secondo turno di Wimbledon tra il tennista Alexandre Müller e lo spagnolo Carlos Alcaraz, con quest'ultimo che è riuscito a vincere dopo tre set da 6-4, 7-6 e 6-3 e ad accedere al terzo turno. Dopo questo importante risultato il tennista è stato sorpreso da BBC Sport a parlare con la Joya Paulo Dybala, con l'emittente televisiva che ha postato su Twitter questo incontro particolare: "Carlos Alcaraz ha chiacchierato con un fan dopo la sua vittoria al secondo turno di Wimbledon. (Il fan è Paulo Dybala)".

Carlos Alcaraz has been chatting with fans after his Wimbledon second-round win.

(The fan is Paulo Dybala.)#Wimbledon pic.twitter.com/ncmQIcvX1y

— BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2023