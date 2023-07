FOTO - Abraham a Zaniolo: "Auguri fratello"

L'addio alla Roma a gennaio non ha spento il rapporto tra Zaniolo e Tammy Abraham. L'attaccante inglese, in serata, ha postato una storia su Instagram in cui scrive: "Auguri fratello", accompagnando il messaggio con una foto dei due abbracciati ai tempi della Roma. Oggi, infatti, l'attaccante ora al Galatasaray compie 24 anni.