Fabregas: "Con Mourinho al Chelsea una delle migliori stagioni della mia carriera" (VIDEO)

Cesc Fabregas, che ieri ha annunciato ufficialmente l'addio al calcio giocato, ha raccontato l'esperienza avuta in carriera con tre grandi allenatori, Arsène Wenger, José Mourinho e Pep Guardiola. "Oggi posso ancora chiamarlo e uscire insieme a lui - le parole dello spagnolo al canale Instagram di nxgn.football su Mourinho, attuale tecnico della Roma e suo allenatore al Chelsea -. Con José ho vissuto una delle migliori stagioni della mia carriera. Per questo motivo, gli sono grato per avermi portato al Chelsea e per avermi fatto vincere il double lì".