Dan Friedkin omaggia la vedova Di Bartolomei con una maglia celebrativa: "Un immenso piacere onorare la sua memoria" (FOTO)

In occasione dei 40 anni dallo scudetto della Roma Dan Friedkin ha omaggiato Agostino Di Bartolomei con una maglia celebrativa con il numero 10 inviata alla moglie Marisa. "In porto col vessillo" è la frase scritta nella scatola contenente la maglia che il presidente giallorosso ha fatto recapitare alla signora Di Bartolomei, accompagnata da una lettera: "Cara Marisa, 40 anni fa suo marito scrisse con i compagni di squadra una delle pagine più importanti della storia della Roma. Oggi è per me un immenso piacere poter onorare la sua memoria e rendere omaggio a nome di tutto il club con questa maglia in ricordo di quella prodezza". Marisa ha poi condiviso tutto sui social "Grazie Presidente, grazie Roma" ha scritto nel tweet accompagnato dalla foto del dono.