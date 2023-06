VIDEO - Social, Dybala in vacanza al mare con la fidanzata Oriana: "Passiamo alle cose belle"

Stagione conclusa. È tempo di vacanze e relax. Magari su una bella spiaggia bianca, davanti a un mare cristallino. È questo il caso di Paulo Dybala, partito in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini per ricaricare le pile in vista della nuova stagione. La Joya ha postato su Tik Tok un video che lo ritrae con la sua dolce metà prima in quello che è presumibilmente un aeroporto, poi con i piedi nella sabbia, pochi secondi prima di tuffarsi in acqua. "Passiamo alle cose belle", ha scritto l'argentino.