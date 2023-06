VIDEO - Instagram, Abraham si allena in palestra: "Seconda settimana"

Tammy Abraham vuole recuperare il più in fretta possibile dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio subita durante l'ultima partita stagionale, quella vinta dalla Roma contro lo Spezia. Per non perdere il proprio tono muscolare in attesa del rientro, l'attaccante inglese si sta allenando ormai da qualche giorno in palestra, come testimoniato da un video pubblicato tra le proprie storie Instagram, accompagnato dalla frase: "Seconda settimana".