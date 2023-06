VIDEO - Il Campobasso risponde allo striscione goliardico dei tifosi giallorossi sulla Lazio: "Ci riproviamo?"

Dopo la sconfitta della Roma in finale di Europa League contro il Siviglia i tifosi della Lazio hanno deciso di preparare uno striscione goliardico per la trasferta di Empoli, sottolineando le finali perse dai giallorossi nel 1984 e il 2023. All'Olimpico contro lo Spezia i tifosi della Roma hanno deciso di rispondere, mostrando un altro striscione che invece rimarcava la sfida salvezza dei biancocelesti nel 1987 contro il Campobasso, decisiva per non retrocedere in Serie C. Il club molisano, attualmente in Serie D, ha postato un video sul proprio profilo TikTok invitando il club biancoceleste a rigiocare nuovamente uno contro l'altro: "Hey Lazio, ci riproviamo?".