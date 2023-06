VIDEO - Dybala segna e Zalewski cade per esultare. Poi scherza su Instagram: "Grazie Paulo"

Il gol di Dybala al 90' ha fatto esplodere di gioia tutti i giocatori della Roma, che hanno subito raggiunto la Joya sotto la Curva Sud per esultare insieme al cuore della tifoseria giallorossa. Tra questi anche il giovane Nicola Zalewski, che per la fretta di esultare coi tifosi è franato sui cartelloni pubblicitari cadendo rovinosamente. Il polacco ci ha scherzato su postando il video su Instagram e ringraziando lo stesso Dybala per questo episodio: "Grazie Paulo".