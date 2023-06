FOTO e VIDEO - Dybala sarà presente alla partita di beneficenza organizzata da Ronaldinho e Roberto Carlos: appuntamento il 23 giugno a Orlando

Paulo Dybala è pronto a tornare in campo, ma questa volta disputerà una partita di beneficenza. L'appuntamento è fissato per il 23 giugno a Orlando e la 'Joya' sarà presente all'evento "The Beautiful Game", match organizzato da Ronaldinho e Roberto Carlos. "Ciao ragazzi, come state? Spero molto bene. Vorrei annunciarvi che il 23 giugno sarà a Orlando al fianco di Ronaldinho in occasione della partita contro gli amici di Roberto Carlos. Vi aspetto, spero di vedervi e vi mando un grande abbraccio", l'annuncio di Dybala su Instagram. La partita vedrà protagonisti leggende come l'ex Roma Emerson, Higuita, Rivaldo, Okocha, Valderrama e Dida, oltre alle stelle del calcio moderno come Vinicius, Joao Felix e Militao.

