Twitter, Wijnaldum suona la carica in vista di Olanda-Croazia: "Pronti per la semifinale. Facciamolo!" (FOTO)

Questa sera l'Olanda affronterà la Croazia nel match valido per la semifinale di Nations League. La vincente di questa partita affronterà in finale una tra Italia e Spagna. Tra i convocati degli 'Oranje' c'è anche Georginio Wijnaldum, il quale ha caricato l'ambiente con un tweet: "Pronti per la semifinale. Facciamolo!", il messaggio del centrocampista della Roma.