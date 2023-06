Twitter, Wijnaldum ricorda l'inizio della sua carriera allo Sparta Rotterdam: "Per sempre fiero delle origini" (FOTO)

Georginio Wijnaldum ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto in cui indossa la maglia dello Sparta Rotterdam, il club in cui ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio. Il centrocampista ha militato nei biancorossi dal 1997 al 2004, prima di trasferirsi al Feyenoord. "Per sempre fiero delle origini. Continuate a inseguire i vostri sogni", il messaggio di 'Gini' che accompagna lo scatto.

Forever proud where it all started @SpartaRotterdam ⚽❤️? Always keep chasing your dreams ?? #vierhetshirt ? pic.twitter.com/tW4y9RbCTp — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) June 9, 2023