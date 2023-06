Twitter, la Roma ricorda i 96 anni di storia: "Il nostro nome, i nostri colori, il nostro simbolo". Gli auguri della Lega Serie A (FOTO)

La Roma ricorda il 7 giugno come ricorrenza per i 96 anni di storia, coi tifosi che festeggiano solitamente con il consueto corteo del 22 luglio. La società ha deciso di mettere un post su Twitter ricordando questo giorno con un'immagine storica della Roma nei suoi primi anni d'età: "Il nostro nome, i nostri colori, il nostro simbolo. Quelli della nostra città. Ieri, oggi, per sempre".

Il nostro nome, i nostri colori, il nostro simbolo. Quelli della nostra città. ????, ????, ??? ?????? ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/TPsQvkygP6 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 7, 2023



Per l'occasione la Lega Serie A ha fatto un altro post su Twitter augurando buon compleanno alla società giallorossa per i suoi 96 anni di storia.