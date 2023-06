Twitter, il Lione saluta Aouar: "Un figlio del club, buon proseguimento"

Manca solamente l'ufficialità per il passaggio di Houssem Aouar alla Roma a parametro zero. Il centrocampista lascia il Lione da svincolato, e il suo ormai ex club ha voluto salutarlo così sui suoi account social: "Un figlio del club, arrivato nell’Academy del Lione all’età di 11 anni nel 2009, si appresta a nuove sfide, dopo 233 partite in rossoblù! Grazie Houssem e buon proseguimento!”.

Un enfant du club, arrivé à l’#OLAcademy à ses 11 ans en 2009, s’en va relever de nouveaux challenges, après 233 matchs en Rouge & Bleu ! ??? Merci @HoussemAouar, et bonne continuation ! ? pic.twitter.com/JikEhCPHr5 — Olympique Lyonnais (@OL) June 6, 2023