TikTok, il Feyenoord ironizza su Mourinho: "Tu dovresti guardarci in Champions ora..." (VIDEO)

Tra chi vince di riflesso, o almeno così crede, nella finale di Budapest c'è anche il Feyenoord, eliminato dalla Roma nei quarti di finale di Europa League. Su TikTok, il club olandese ha pubblicato un video in cui ripropone il momento in cui, al termine della sfida di ritorno, Mourinho si rivolgeva a Slot consigliandogli di vedere la Roma oltre che il Napoli. La risposta degli olandesi, ironizzando sulla prossima partecipazione alla Champions League: "No, tu dovresti guardarci ora...", completando il quadro con le foto di Mourinho quasi in lacrime al termine dell'ultima finale.