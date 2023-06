Social, la Uefa fa gli auguri a Manolas ricordando il 3-0 al Barcellona: "Incredibile quella rimonta". La Roma: "Buon compleanno" (FOTO e VIDEO)

Kostas Manolas compie oggi 32 anni. L'ex difensore della Roma, oggi in forza all'Olympiacos, è stato celebrato su Instagram dalla società giallorossa, che gli ha fatto gli auguri postando una serie di foto che lo ritraggono con la maglia del club capitolino, tra cui anche un paio della notte del 10 aprile 2018, in cui la Roma sconfisse 3-0 il Barcellona con un gol del greco, approdando in semifinale di Champions League. "Buon compleanno", è il messaggio della società giallorossa, a cui Manolas ha risposto con un cuore.





Il 3-0 al Barcellona è anche la partita a cui si riferisce l'account italiano della Uefa nel fare gli auguri al difensore classe 1991. "Incredibile quella rimonta della Roma. Buon compleanno, Kostas Manolas", si legge su Twitter.