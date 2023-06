Primi scatti di Ndicka con la maglia della Roma: il difensore ha scelto la numero 5 (FOTO)

Dopo Houssem Aouar la Roma ha messo a segno il secondo colpo in questa sessione di

calciomercato e si è assicurata Evan Ndicka, in arrivo a parametro zero dopo l'esperienza

all'Eintracht Francoforte. Il centrale della Costa D'Avorio ha già effettuato le

visite mediche e ora manca solamente l'annuncio ufficiale. L'indizio è arrivato

da alcuni profili social, che hanno pubblicato i primi scatti di Ndicka con la maglia della Roma, rivelando anche il numero scelto, ovvero il 5. Il difensore, alla prima convocazione con la nazionale africana, è stato fotografato al fianco del presidente della Federcalcio ivoriana, che ha ricevuto in regalo la maglia giallorossa. Le immagini erano state condivise su Instagram anche dall'agenzia che cura gli interessi di Ndicka, la AMS Talent Consulting, ma successivamente sono state rimosse.

Reçus en audience par la président de la FIF, Jonathan Bamba et Evan Ndicka lui ont offert leurs maillots

Idriss Diallo a indiqué, à cette occasion, que le match perdu contre la Zambie marquait « la fin de la phase test » effectuée par le Sélectionneur Jean-Louis Gasset. pic.twitter.com/3I4u9LFs1B — Football | Côte d'Ivoire ⭐⭐ (@football_civ) June 19, 2023