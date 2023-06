Matrimonio Spinazzola: il 37 giallorosso sposa la sua Miriam (VIDEO)

Giorno speciale per il calciatore giallorosso Leonardo Spinazzola, che oggi sposa la sua compagna Miriam Sette. I due, già sposati in comune da qualche anno, hanno confermato il loro precedente matrimonio con la festa che non erano riusciti a fare causa Covid. Tra gli invitati presenti alcuni compagni di squadra, infatti Gianluca Mancini ha partecipato alla festa organizzata dal 37 giallorosso la sera prima della cerimonia, e Stephan El Shaarawy poco fa ha pubblicato nelle sue storie su Instagram il momento del lancio dei petali dopo il Sì.