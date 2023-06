Per un calciatore, si sa, i piedi sono lo strumento di lavoro e vanno trattati con cura. Nicola Zalewski si è affidato allo stesso podologo di Francesco Totti, come svelato dal dottor Cotrone in un post su Instagram che ritrae insieme l'ex capitano della Roma e l'attuale esterno della squadra di Mourinho. "Leggenda e futuro", il messaggio che accompagna la foto.