Instagram, Volpato al Sassuolo: "Non vedo l'ora di cominciare" (FOTO)

Volpato, da ieri, è un nuovo giocatore del Sassuolo. L'attaccante classe 2003 su Instagram ha pubblicato una foto con la sciarpa neroverde scrivendo: "Nuovi colori, nuova avventura non vedo l’ora di cominciare". Quest'anno, per Volpato, 7 apparizioni in Serie A con la maglia della Roma con un gol e un assist.