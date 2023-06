Paulo Dybala e Nemanja Matic sono stati protagonisti di un simpatico siparietto sotto un post Instagram della Roma. 'The Dybala Season' ha scritto il club giallorosso ricevendo il commento ironico di Matic che ha scritto: "Non dimenticarti di postare Dybala oggi", taggando il compagno argentino che non si è fatto attendere nella risposta: "Zero assist mi hai fatto".