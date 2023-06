Instagram, siparietto Dybala-Matic sotto l'intervista del serbo. La Joya: "Perché non in italiano?" Nemanja risponde: "Parlo meglio di te" (FOTO)

Paulo Dybala e Nemanja Matic continuano a punzecchiarsi via social. I siparietti scherzosi su Instagram tra la Joya e il serbo, che hanno stretta un bel rapporto d'amicizia nella loro prima stagione alla Roma, sono ormai all'ordine del giorno. E nella serata di ieri l'argentino non si è smentito, quando ha commentato lo stralcio dell'intervista di Matic a StarCasinò Sport pubblicata dall'account dei giallorossi, scrivendo: "Perché non in italiano?" Un paio d'ore più tardi è arrivata anche la risposta di Matic: "Sono in Italia da 10 mesi e parlo meglio di voi che siete qui da 10 anni".