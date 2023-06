Instagram, Ndicka omaggia il suo agente: "Non vedo l'ora di affrontare le prossime sfide con te al mio fianco" (FOTO)

Evan Ndicka, il nuovo difensore della Roma, ha scelto di dedicare un post su Instagram al suo procuratore, figura chiave per il suo approdo in giallorosso. Ecco le belle parole spese dal centrale per Michael N’Cho, "un fratello e un amico":

"Più che il mio agente, per me sei un fratello e un amico. Con questo post vorrei ringraziarti per tutta la fiducia e il duro lavoro che stai facendo dietro le quinte, nonostante le voci e le bugie che sono apparse durante l'ultimo anno. Sono grato per il fatto che tu voglia sempre il meglio per me e non vedo l'ora di affrontare le prossime sfide con te al mio fianco".