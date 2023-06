Instagram, Mourinho commenta con gli applausi un post dell'Inter sulla finale di Champions (FOTO)

L'ultima volta che l'Inter era arrivata in finale di Champions l'aveva vinta e sulla panchina non c'era Inzaghi, ma José Mourinho. Lo Special One oggi su Instagram ha risposto a un post su Instagram dell'Inter "Orgogliosissimi dei nostri ragazzi" con una lunghissima serie di applausi. Tante le reazioni commosse dei tifosi nerazzurri al bel gesto del tecnico della Roma.