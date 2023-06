Instagram: Mourinho applaude Ibrahimovic dopo l'addio al calcio (FOTO)

Ieri sera allo stadio San Siro si è tenuta la cerimonia per l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, dopo la vittoria sul campo dei rossoneri per 3-1 contro il Verona. Lo svedese durante il discorso finale si è visibilmente commosso, annunciando a sorpresa che dopo il Milan non andrà in nessun'altra squadra professionistica. Tra le varie figure del mondo del calcio che hanno ringraziato l'attaccante c'è il portoghese José Mourinho, che lo ha allenato in passato ai tempi dell'Inter (2008/09) e del Manchester United (2016/17 e 2017/18). L'allenatore ha messo una foto su Instagram che lo ritrae insieme al centravanti, aggiungendo nella descrizione tanti applausi che testimoniano la stima del tecnico nei confronti dell'ormai ex giocatore rossonero.