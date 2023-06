Instagram, Matic protagonista del quiz "This or That". E Dybala prende in giro le scelte del centrocampista: "Ditemi che non è vero" (FOTO e VIDEO)

Nemanja Matic è stato il protagonista del primo episodio del quiz "This or That" presentato da Algida. Il centrocampista aveva a disposizione due opzioni e doveva scegliere la migliore in base alle sue preferenze, ma Paulo Dybala sembra non aver apprezzato le decisioni del calciatore serbo: "Ditemi che non è vero", il divertente commento della 'Joya' nei commenti.

Cibo serbo o italiano?

"Serbo".

Gol all'ultimo minuto o salvataggio all'ultimo minuto?

"Gol".

Due assist o un gol?

"Gol".

Autogol o cartellino rosso?

"Cartellino rosso".

Calzettoni bassi o alti?

"Alti".

Magnum o cornetto?

"Cornetto".