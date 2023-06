Instagram: Matic fa visita al club in cui è cresciuto insieme al fratello Uros (FOTO)

Nemanja Matic non dimentica le proprie origini. Per questo, dopo la vacanza in Turchia con la famiglia, il centrocampista della Roma è tornato in Serbia, suo Paese natale, per fare visita all'FK Vrelo Sport, club in cui ha mosso i primi passi, giocandoci dai cinque ai nove anni di età. A fare compagnia a Matic c'è il fratello Uros, centrocampista dell'Abha, che ha immortalato il momento tra le storie Instagram.