Instagram, Matic: "Abbiamo dato tutto. Ho indossato questa maglia con orgoglio, grazie per tutto l'amore" (FOTO)

Nemanja Matic torna a parlare della finale di Europa League. La Roma è stata battuta dal Siviglia per 5-2 dopo i calci di rigore al termine di una partita interminabile e anche in questa sfida il centrocampista serbo ha fornito una partita di enorme sostanza e qualità, prima di arrendersi alla stanchezza al minuto 120. "Abbiamo dato tutto, abbiamo lottato fino al termine della partita - il commento di Matic su Instagram -. Alla fine, la lotteria ha deciso. Ho indossato questa maglia con orgoglio, grazie giallorossi per tutto l'amore".