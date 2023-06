Instagram, Mancini: "Siamo stati squadra, gruppo, famiglia, casa. Grazie per questa stagione" (FOTO)

In un post su Instagram, Gianluca Mancini conclude la stagione con una dedica al popolo romanista: "Questa è la Roma, questa è Roma ogni giorno da sempre e per sempre. È stato un anno pieno. Pieno di gioie, esultanze, battaglie, una ferita enorme alla fine che fa male… ma non fermerá il nostro futuro. Siamo cresciuti insieme. Siamo stati squadra, gruppo, famiglia, casa. In campo e fuori, dalla squadra, lo staff, fino ai nostri incredibili tifosi, NOI. Grazie a tutti per questa stagione. Sempre forza Roma".