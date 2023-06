Instagram, Mancini in visita all'Antico Vinaio a Forte dei Marmi (FOTO)

Gianluca Mancini non è stato convocato dal commissario tecnico dell'Italia, motivo per cui si sta godendo le vacanze dopo una stagione molto faticosa. Per il momento il difensore centrale della Roma ha deciso di rimanere nella nostra penisola e quest'oggi si è recato al locale 'All'Antico Vinaio' a Forte dei Marmi. "Grazie di cuore per la visita Gianluca", il messaggio che accompagna la foto condivisa dal locale noto per le sue schiacciate ripiene.