Instagram, Llorente: "Guardiamo avanti con entusiasmo". Zalewski: "Avremmo voluto fare il giro con la coppa, ma il nostro tempo verrà" (FOTO)

Fine stagione: tempo di bilanci, saluti e ringraziamenti. È così per Diego Llorente, che su Instagram ha scritto un messaggio a chiusura della sua prima (mezza) stagione alla Roma, nel quale fa intendere che resterebbe volentieri nella Capitale, nonostante il suo riscatto dal Leeds sia tutt'altro che scontato: "Le grandi squadre mostrano il loro carattere nei momenti più difficili. Cadere e rialzarsi. Questo è il calcio. Abbiamo concluso la stagione con una vittoria importante davanti ai nostri tifosi. Ora è tempo di riposare e di guardare avanti con entusiasmo. Il meglio deve ancora venire. DAJE ROMA".

Lungo messaggio anche da parte di Nicola Zalewski, che ha appena terminato la sua seconda stagione con la maglia della prima squadra della Roma. Questo il testo completo:

"Si conclude ufficialmente questa stagione, si conclude nella maniera più romanista possibile…

Con un gol al novantesimo sotto la Sud che ci manda diretti in Europa League.

È stata una stagione che non dimenticherò mai, dove abbiamo sfiorato un traguardo che avrebbe cambiato la nostra storia, dove ho trovato i miei primi gol in serie A, dove ho avuto modo di crescere sia come calciatore che come uomo.

Inutile prenderci in giro, ieri sera dopo il fischio finale avremmo voluto fare il giro di campo con la coppa in mano… ma il nostro tempo verrà.

La certezza invece, ancora una volta, ancora di più, è data dai romanisti, da uno stadio che scoppia ogni partita. E non smetteremo mai di ringraziarvi per questo.

Ciao Giallorossi, ci rivediamo tra qualche settimana".

È in scadenza di contratto, ma ha più volte fatto capire di sperare nel rinnovo Stephan El Shaarawy, anche lui protagonista di un lungo messaggio di fine stagione su Instagram. Queste le sue parole:

"Volge al termine una stagione piena di emozioni, siamo arrivati ancora una volta ad un passo dalla storia ma la finale di Budapest non cancella il percorso fantastico che abbiamo fatto quest’anno, non smetteremo mai di ringraziarvi per tutto l’affetto e il sostegno che ci avete dato, grazie per aver sognato insieme a noi, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una cosa sola, dalla squadra allo staff dalla città ai tifosi, una famiglia unita che si aiuta, che soffre, combatte e gioisce insieme. Fiero ed orgoglioso di indossare e di combattere per questa maglia, con la vittoria di ieri ci siamo ripresi quello che meritavamo, Daje ROMA sempre".

Marash Kumbulla non ha potuto aiutare i compagni nel match contro lo Spezia a causa dell'infortunio al ginocchio, ma è comunque sceso in campo al termine della partita per salutare i tifosi. Tifosi che ha omaggiato anche con un post su Instagram: "Ancora una volta dobbiamo ringraziarvi per il vostro affetto: siete unici e non avete mai fatto mancare la vostra vicinanza a me e alla squadra durante questo lunghissimo viaggio! Ci rivediamo per la prossima stagione e forza Roma sempre".