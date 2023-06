I calciatori della Roma si stanno godendo le vacanze prima di rincontrarsi a Trigoria il 10 luglio per il raduno, ma molti di loro stanno continuando ad allenarsi per mantenere la forma fisica. Oltre a Paulo Dybala, anche Stephan El Shaarawy ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una parte della sua seduta in palestra. Il 'Faraone', che al momento si trova a Roma, si è affidato al noto personal trainer Carmine Menna.