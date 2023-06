Instagram, la Roma ricorda l'ultima partita di Pluto Aldair: "Una leggenda giallorossa" (FOTO)

É stato uno dei protagonisti dello storico scudetto del 2001, con la solita classe ed esperienza che lo hanno contraddistinto nei suoi 13 anni in maglia giallorossa. Il brasiliano Pluto Aldair è diventato in poco tempo una bandiera storica della Roma, oltre che uno dei giocatori più amati da tutta la tifoseria giallorossa. La sera del 2 giugno di vent'anni fa si giocò all'Olimpico una partita speciale tra la Roma e la nazionale brasiliana, per celebrare l'addio ai colori giallorossi del difensore dopo 330 presenze e 14 gol complessivi. I giallorossi lo hanno ricordato oggi con un post speciale su Instagram: "Vent'anni fa abbiamo salutato una leggenda giallorossa!".