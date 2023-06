Instagram, la Roma posta un video su Dybala con la canzone della fidanzata Oriana in sottofondo. Lei risponde: "Vi amo"

"Vi amoooooo". Ha reagito così Oriana Sabatini, la compagna di Paulo Dybala, a un video postato su Instagram dalla Roma che vede protagonista la Joya nella sua prima stagione in giallorosso, con in sottofondo la canzone "Coco Chanel", ultimo brano del rapper Boro Boro, prodotta in collaborazione proprio con Oriana. Il video ripercorre in pochissimi secondi la prima annata di Dybala con la Roma, iniziata con la presentazione al Colosseo Quadrato e culminata con il rigore decisivo nella vittoria all'ultima giornata contro lo Spezia.