Instagram, la rabbia di Damiano dei Maneskin contro l'arbitro Taylor: "Il denaro vince sempre" (FOTO)

"El dinero siempre gana", che tradotto dallo spagnolo significa "Il denaro vince sempre". È questa la frase con cui Damiano David, frontman dei Maneskin nonché grande tifoso della Roma, tanto da essere presente ieri alla Puskas Arena, ha giudicato su Instagram l'operato dell'arbitro Anthony Taylor durante la finale di Europa League, vinta dal Siviglia ai calci di rigore. E a proposito di penalty, il cantante si è concentrato su quello non assegnato ai giallorossi dal direttore di gara inglese nonostante il tocco di mano in area di Fernando su cross di Nemanja Matic. "Che bello", ha scritto su Instagram commentando un fermo immagine dell'azione. Non è mancato, infine, anche un ringraziamento alla squadra, inquadrata dalla tribuna al termine del match: "Grazie".