Instagram, la gioia di Faticanti per l'approdo in finale del Mondiale Under 20: "Scriviamo la storia" (FOTO)

Ieri sera, l'Italia ha raggiunto la finale del Mondiale Under 20 battendo la Corea del Sud 2-1 in semifinale, grazie allo splendido calcio di punizione di Simone Pafundi. Protagonista del match è stato anche il capitano della Primavera della Roma, Giacomo Faticanti, entrato durante il secondo tempo. Il classe 2004 ha postato un'immagine su Instagram per mostrare tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto, scrivendo: "SCRIVIAMO LA STORIA!! Finale arriviamooooo".