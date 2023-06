Instagram, Kristensen vicino alla Roma: l'esterno danese segue già i giallorossi sui social (FOTO)

La Roma sembra essere vicina al terzo colpo in questa sessione di calciomercato. Dopo aver rinforzato il centrocampo con Aouar e la difesa con Ndicka, i giallorossi sono a un passo dall'acquisto di un nuovo esterno destro. I capitolini, infatti, hanno già trovato l'accordo con Rasmus Kristensen e ora stanno cercando l'intesa definitiva con il Leeds per il trasferimento in prestito. Nonostante l'affare non sia ancora alle battute finali, il calciatore danese si "vede" già un calciatore della Roma, tanto da aver seguito l'account dei giallorossi su Instagram.