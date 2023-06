Instagram, incontro tra Nuno Santos e Mourinho a Setubal: il selfie scattato nella via intitolata allo Special One (FOTO)

Dopo aver soggiornato a Londra, José Mourinho si sta godendo le vacanze in Portogallo, più precisamente nella sua città natale, Setubal. Quest'oggi però non era solo, infatti lo Special One era in compagnia di Nuno Santos, il preparatore dei portieri della Roma, il quale ha condiviso sul proprio profilo Instagram un selfie con il tecnico. La foto è stata scattata mentre i due passeggiavano nella via intitolata all'allenatore, la Avenida José Mourinho: "Visto che a Roma non pranziamo mai insieme... oggi ci siamo incontrati a Setúbal per una passeggiata e un pranzo a base di pesce".