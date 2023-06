Instagram, il Wolfsburg si complimenta con la Roma per il percorso europeo: "Avete combattuto come lupi" (FOTO)

Non sono mancati gli attestati di stima nei confronti della Roma dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, che ha tolto ai giallorossi la possibilità di vincere il secondo trofeo europeo consecutivo. Dopo la Real Sociedad, eliminata agli ottavi dalla squadra di Mourinho, si sono complimentati su Instagram anche i tedeschi del Wolfsburg, con un commento di supporto rilasciato su uno degli ultimi post del club giallorosso: "Su con la vita, avete combattuto come lupi!"