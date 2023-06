Instagram, il saluto di Ndicka ai tifosi dell'Eintracht Francoforte: "Un onore aver indossato questa maglia per 5 anni. Non vi dimenticherò mai, grazie" (FOTO)

Evan Ndicka ha salutato i tifosi dell'Eintracht Francoforte con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il difensore ivoriano ha militato nel club tedesco dal 2018 al 2023 e ha raccolto in totale 183 presenze. Il ventitreenne ha deciso di non rinnovare il contratto e due giorni fa è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento alla Roma a parametro zero. Ecco la lettera d'addio scritta dal classe '99: "Cara famiglia 'Aquila', aver indossato questa maglia, rappresentato il club e la città è stato un privilegio per me. Gli ultimi 5 anni sono stati fantastici. Non vi dimenticherò mai e sarò sempre grato per la vostra calorosa accoglienza, per l'umanità e il sostegno che ho visto e provato a Francoforte. Addio, au revoir e arrivederci a questa grande città e ai tifosi dell'Eintracht Francoforte. Un saluto speciale alla curva nord-ovest!

Il vostro Evan".