Instagram, il countdown di Aouar per l'inizio dell'avventura con la Roma: "Ci vediamo presto" (FOTO)

Houssem Aouar non vede l'ora di indossare la maglia della Roma. Il centrocampista è diventato ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso un paio di settimane fa, ma ha subito raggiunto il ritiro dell'Algeria per alcuni impegni con la nazionale. Il ventiquattrenne è pronto a tornare nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura: l'appuntamento è fissato per il 10 luglio, giorno in cui inizierà il raduno a Trigoria. "Ci vediamo presto", il messaggio di Aouar sui social.