Instagram, Ibanez raggiunge il ritiro del Brasile: "Primo allenamento" (FOTO e VIDEO)

Roger Ibanez festeggia il ritorno in nazionale. Il difensore centrale della Roma è stato convocato dal ct del Brasile per le amichevoli contro Guinea e Senegal, in programma il 17 e il 20 giugno. Quest'oggi la Seleção ha svolto la prima seduta (lavoro tra palestra e campo) in vista dell'impegno di sabato e Ibanez ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune foto: "Primo allenamento", il messaggio che accompagna gli scatti.