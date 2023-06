Instagram, Faticanti torna sulla sconfitta in finale del Mondiale U20: "Obiettivo svanito sul più bello. Non è un fallimento ma una tappa per il successo" (FOTO)

Giacomo Faticanti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio in cui esprime tutte le sue sensazioni dopo aver perso la finale del Mondiale Under 20 per 1-0 contro l'Uruguay. Ecco le sue parole: "La delusione non è ancora smaltita. Ma pensando al cammino straordinario che abbiamo percorso tutto sembra più lieve. Siamo stati dal primo giorno una squadra che voleva raggiungere il proprio obiettivo, che purtroppo è svanito sul più bello. Ma sono convinto che questo non è un fallimento ma è una tappa per il successo. Grazie".