Instagram, El Shaarawy si gode le vacanze estive: "Summer mood" (FOTO)

In attesa di ulteriori novità relative al suo rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno, El Shaarawy si gode le vacanze estive dopo una stagione impegnativa. Il Faraone ha postato una foto su Instagram con la descrizione "Summer mood", che conferma la volontà del giocatore di riposarsi un po' in attesa di conoscere il suo futuro e se proseguirà la sua esperienza con la maglia della Roma.