Instagram, Dybala ringrazia i tifosi giallorossi: "Non ci sono parole per quello che avete fatto per me" (FOTO)

Il suo gol su rigore al 90' ha permesso alla Roma di chiudere il campionato al sesto posto, allontanando lo 'spettro' della Conference League e portando i giallorossi nuovamente in Europa League. Dybala si è confermato uno dei giocatori più decisivi della squadra e uno dei più amati dalla tifoseria giallorossa, col giocatore che con un post su Instagram ha ringraziato prontamente tutti: "Si conclude qui una stagione bellissima, piena di emozioni, con una squadra, una società ed uno staff eccezionale, i TIFOSI, che mi hanno fatto rimanere di stucco dal primo giorno che sono arrivato fino a stasera. Non ci sono parole per quello che avete fatto per me e per voi stessi. Uniti siamo arrivati fin qui e ce la siamo giocata fino all’ultima goccia di sudore, bè ragazzi che dire quest’obiettivo è stato raggiunto, ringrazio ancora tutti per quest’anno stupendo. FORZA ROMA ???"