Instagram, Dybala regala completini della Roma ai figli di Morata. Lo spagnolo: "Grazie zii" (FOTO)

Paulo Dybala ha regalato un completino della Roma ciascuno ai figli dell'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata, nome che circola in casa Roma per l'attacco della prossima stagione, che ha ringraziato Paulo con una storia su Instagram che mostra i bambini con indosso la divisa giallorossa, "Grazie zii" il commento dello spagnolo riferendosi a lui e alla fidanzata Oriana. I due sono molto legati, infatti Dybala e la sua compagna sono stati scelti come padrino e madrina in occasione del battesimo della figlia dello spagnolo, Bella Morata.