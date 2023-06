Instagram, De Rossi tatuatore per un giorno: il '16' disegna un pallone sulla coscia del "collega" Marzari (VIDEO)

Daniele De Rossi tatuatore per un giorno. L'ex capitano della Roma, grande appassionato del mondo dei tatuaggi, come dimostrano i numerosi che ha sul proprio corpo, ha scambiato i ruoli con il famoso tatuatore Alberto Marzari, che in più di una volta ha avuto l'occasione di disegnare sulla pelle del '16'. Oggi, però, a imbracciare gli strumenti del mestiere è stato proprio De Rossi, che ha disegnato un pallone sulla coscia del "collega". Il tutto è stato documentato con un video, postato su Instagram dallo stesso Marzari, che ha scritto: "Chi riconosce questo famoso 'tatuatore'?"